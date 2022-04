EXPOSITION : TERRES ET MORTA Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

EXPOSITION : TERRES ET MORTA Batz-sur-Mer, 20 avril 2022, Batz-sur-Mer. EXPOSITION : TERRES ET MORTA Batz-sur-Mer

2022-04-20 – 2022-04-20

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique Exposition par GILT – Gilles Thiebault Parcours permanent du musée. De l’argile des marais, du morta de Brière : la céramique contemporaine dialogue avec des objets du musée, l’expression d’un lien secret avec la matière. Compris dans le billet d’entrée du musée contact.musee@cap-atlantique.fr +33 2 40 23 82 79 http://www.museedesmaraissalants.fr/ Exposition par GILT – Gilles Thiebault Parcours permanent du musée. De l’argile des marais, du morta de Brière : la céramique contemporaine dialogue avec des objets du musée, l’expression d’un lien secret avec la matière. Compris dans le billet d’entrée du musée Batz-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Batz-sur-Mer Adresse Ville Batz-sur-Mer lieuville Batz-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

EXPOSITION : TERRES ET MORTA Batz-sur-Mer 2022-04-20 was last modified: by EXPOSITION : TERRES ET MORTA Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer 20 avril 2022 Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique