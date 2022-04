Exposition : Terres en bord de mer, 24 septembre 2022, .

Exposition : Terres en bord de mer

2022-09-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-25 19:00:00 19:00:00

Afin de mettre en valeur le travail de la terre sous toutes ses formes, artistiques et utilitaires, cette exposition présentera des artistes et des artisans qui travaillent l’argile, aussi bien des objets usuels artisanaux amoureusement fabriqués selon des savoir-faire ancestraux, que des objets uniques et des sculptures qui subliment la matière sur laquelle nous vivons.

