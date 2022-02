Exposition Terres de grès Musée des Traditions et Arts Normands Martainville-Épreville Catégories d’évènement: Martainville-Épreville

Le musée des Traditions et Arts Normands présente l’exposition Terre de grès qui offre un panorama de la production de grès du XVe siècle au XXe siècle dans le Pays de Bray, en regard de la création contemporaine Normande. L’exposition présente plus de deux cents pièces, issues pour la majorité des collections particulières du Groupe d’Étude et de Valorisation du patrimoine Céramique de Normandie, mais également du MUDO à Beauvais et du Musée des Traditions et Arts Normands. En partenariat avec la Galerie des Arts du feu et le Pôle Céramique Normandie, une section de l’exposition est consacrée à la création artistique Normande en grès, qu’elle soit utilitaire ou artistique. L’exposition Terre de grès offre un panorama de la production de grès du XVe siècle au XXe siècle dans le Pays de Bray, en regard de la création contemporaine Normande. Musée des Traditions et Arts Normands Château de Martainville RN 31, 76116 Martainville-Epreville Martainville-Épreville Seine-Maritime

