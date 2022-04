Exposition : Terres d’Artistes – Céramiques des années 50 Cadenet Cadenet Catégories d’évènement: Cadenet

Cadenet Vaucluse Cadenet Le début des années 50 a marqué l’âge d’or pour les cités de Vallauris, Accolay et Dieulefit. L’arrivée dans les années 50 d’une trentaine de céramistes transforma ces cités en centre de poterie international…. galeriecontrastes@gmail.com +33 4 90 07 74 52 https://www.galeriecontrastes.com/ Cadenet

