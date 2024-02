EXPOSITION TERRE Sarreguemines, samedi 24 février 2024.

En partenariat avec le musée de la Faïence de Sarreguemines et le festival Migrations.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, de la Région Grand Est, du département de la Moselle.

Venez découvrir l’exposition « terre » de l’artiste Mélodie Meslet-Tourneux.

Céramiste et photographe itinérante, Mélodie Meslet-Tourneux explore le monde de celles et ceux qui donnent forme à l’argile. Ici, elle propose de mettre en écho deux ateliers de production, l’un au Burkina Faso et l’autre au Maroc. L’installation retrace l’ensemble de ses recherches et les nombreuses rencontres effectuées sur place.

L’artiste poursuit ses explorations et est actuellement en résidence au Musée de la faïence de Sarreguemines. Née en 1988, Mélodie Meslet-Tourneux est diplômée de la Haute école des arts du Rhin de Strasbourg en 2014. Elle se construit autour de voyages, de rencontres et de longues périodes d’observation et de collecte d’informations. Ce processus d’ errance volontaire lui permet d’aboutir à des œuvres où les notions de mémoire, d’archive et de trace sont omniprésentes.

Visites guidées et ateliers d’arts plastiques possibles sur inscription.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

12 rue de la Montagne

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est infos@castelcoucou.fr

