Exposition de photographies par Patrick Forget Le projet artistique « Terre Fragile » vise à sensibiliser le spectateur sur les menaces qui pèsent sur l'espèce humaine. Cette exposition milite pour faire réfléchir à l'impact de l'Homme sur la planète grâce à la combinaison de photographies studio et de créations numériques. Les images sont des métaphores, émouvantes ou choquantes, qui transportent le spectateur dans un univers singulier où la terre devient objet. 26 photographies sont exposées dans la Galerie de La Manufacture Bohin (accès libre) jusqu'au 7 juin. Cette exposition est accueillie à l'occasion des 24h de la biodiversité organisées par la mairie de St Sulpice sur Risle les 4 et 5 juin 2022.

