Exposition « Terre et Mer » Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Ervy-le-Châtel Catégories d’évènement: Aube

Ervy-le-Châtel

Exposition « Terre et Mer » Ervy-le-Châtel, 3 janvier 2023, Ervy-le-Châtel Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Ervy-le-Châtel. Exposition « Terre et Mer » La Halle Ervy-le-Châtel Aube 2 Rue Maréchal Foch

2023-01-03 – 2023-02-23 Ervy-le-Châtel

Aube Ervy-le-Châtel Du 3 janvier au 24 février : ERVY LE CHATEL – Exposition « Terre et Mer », peintures d’Aurore Pépin, au Bureau d’Information Touristique. Entrée libre aux horaires d’ouverture : du mardi au samedi 10h-12h30/15h-17h30 (fermé le jeudi après-midi. Contact : +33 (0)3 25 70 04 45 – ot@tourisme-othe-armance.com Bibliographie :

« Aurore Elias séco, née Pépin, artiste peintre amateur et autodidacte, originaire de Vaudes puis de Lantages dans l’Aube. Passionnée de la nature (foret, mer, rivière, plaine) je peins à l’acrylique. Mon style est « terre et mer ». Je me consacre à mon métier d’assistante familiale, aux autres en oubliant mes propres besoins. Je ne voyage jamais par manque de temps et par peur de la route. A travers mes tableaux, je voyage, je m’évade. Je voulais vous les partager avec l’insistance de mon papa, Marc Pépin, qui a 72 ans et qui a un regard positif, comme un papa d’amour sur sa fille qui reste à ces yeux « petite ». Votre avis peut que me faire progresser et pourquoi pas me faire connaitre. » ot@tourisme-othe-armance.com +33 3 25 70 04 45 Ambre Cnudde

Ervy-le-Châtel

dernière mise à jour : 2022-12-14 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance

Détails Catégories d’évènement: Aube, Ervy-le-Châtel Autres Lieu Ervy-le-Châtel Adresse La Halle Ervy-le-Châtel Aube 2 Rue Maréchal Foch Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Ville Ervy-le-Châtel Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Ervy-le-Châtel lieuville Ervy-le-Châtel Departement Aube

Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Ervy-le-Châtel Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ervy-le-chatel-office-de-tourisme-du-pays-dothe-armance-ervy-le-chatel/

Exposition « Terre et Mer » Ervy-le-Châtel 2023-01-03 was last modified: by Exposition « Terre et Mer » Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel 3 janvier 2023 Aube Ervy-le-Châtel La Halle Ervy-le-Châtel Aube 2 Rue Maréchal Foch Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Ervy-le-Châtel Aube

Ervy-le-Châtel Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Ervy-le-Châtel Aube