2022-04-01 – 2022-06-26

Une exposition de l'association des potiers d'Alsace. Betschdorf et Soufflenheim sont depuis plusieurs siècles deux cités potières voisines. Les potiers de Soufflenheim produisent des poteries en terre vernissée essentiellement destinées à la cuisson des aliments (moule à Kouglof, terrine à Bäckeoffe …) tandis que ceux de Betschdorf fabriquent des poteries en grès vernis au sel destinées à la conservation des aliments solides ou liquides (pots à conserve, cruches à huile ou à eau de vie, vinaigrier …). Les artisans de ces deux lieux viennent d'obtenir pour leurs produits une Indication Géographique Protégée (IGP). Découverte de l'histoire et des particularités des poteries Soufflenheim et de Betschdorf à travers une exposition.

