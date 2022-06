Exposition « Terre des humbles »

2022-06-24 – 2022-07-02 Saint-Aulaye— Salle des fêtes

Du 24 juin au 02 juillet, exposition « Terre des Humbles » avec les œuvres de M. Lilian Longaud, grand artiste Périgourdin, récemment disparu.

70 terres cuites, 50 dessins originaux et une vingtaine de tableaux issus de son livre y seront

exposés. Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Pour tout renseignement, contacter M. David Dessaigne au 06.25.17.02.78 Salle des fêtes

