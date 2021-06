Villedieu-les-Poêles Cour du Foyer Manche, Villedieu-les-Poêles Exposition Terre de Sienne Cour du Foyer Villedieu-les-Poêles Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles

Exposition Terre de Sienne Cour du Foyer, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Villedieu-les-Poêles.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cour du Foyer

Exposition qui détaille les usages de l'eau de la Sienne, depuis les aspects naturels aux utilisations techniques. Découvrez le patrimoine naturel et anthropique de la rivière qui traverse Villedieu : la Sienne Cour du Foyer Villedieu-les-Poêles, 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Cour du Foyer Adresse Villedieu-les-Poêles, 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Ville Villedieu-les-Poêles