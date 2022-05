Exposition “Terre de Lien” par Noëlle Faubry Dinan, 10 juin 2022, Dinan.

Exposition “Terre de Lien” par Noëlle Faubry Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan

2022-06-10 – 2022-06-23 Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort

Dinan Côtes d’Armor

Noëlle Faubry travaille l’argile, l’associant souvent au bois. Son travail, figuratif, essaye de capturer et raconter des instants de vie ; dans l’ouverture attentive et émerveillée à l’autre. Saisir l’instant, la vie, dans ses dimensions les plus dures comme les plus joyeuses, mais toujours en essayant d’en traduire ce qu’elles contiennent de douceur, de générosité, ou d’espoir. Elle essaie, par-dessus tout, d’exprimer la relation. Elle cite Alberto Giacometti pour expliquer ce qu’elle tente de faire quand elle créé. « Tâcher de comprendre un peu mieux ce que je vois, pour tâcher de comprendre un peu mieux ce qui m’attire et m’émerveille »

+33 6 82 80 53 85 http://www.noelle-faubry.com/

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan

