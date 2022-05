Exposition “Terre !” collège Francisco Goya Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Exposition “Terre !” collège Francisco Goya Maison écocitoyenne, 25 mai 2022, Bordeaux. Exposition “Terre !” collège Francisco Goya

du mercredi 25 mai au dimanche 5 juin à Maison écocitoyenne

**Comment être artiste en 2022, en limitant l’impact de sa pratique plastique sur l’environnement ?** **À travers des ateliers scientifiques puis artistiques, les élèves ont pu percevoir de manière plus sensible les enjeux environnementaux actuels.** **Accompagnés par l’association Terre & Océan, puis par l’artiste plasticienne céramiste Emmanuelle Roy, les élèves ont découvert et expérimenté la terre comme matériau de création naturel, en** **s’adaptant à diverses modalités pratiques afin de saisir ses différents aspects et ses possibles transformations.** **Du 25 mai au 5 juin, à la Maison Écocitoyenne.**

Gratuit SANS inscription

Le projet « TERRE ! De la Garonne à la création artistique » a été mené dans les trois classes de niveau 3e du collège Francisco Goya de Bordeaux. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T11:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-27T11:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T11:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-29T11:00:00 2022-05-29T18:00:00;2022-05-31T11:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T11:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T11:00:00 2022-06-02T20:00:00;2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux Departement Gironde

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Exposition “Terre !” collège Francisco Goya Maison écocitoyenne 2022-05-25 was last modified: by Exposition “Terre !” collège Francisco Goya Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 25 mai 2022 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde