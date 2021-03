Exposition « Terre – Acier », 16 mai 2021-16 mai 2021, Lacapelle-Biron.

Exposition « Terre – Acier » 2021-05-16 – 2021-06-30

Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne Lacapelle-Biron

0 0 EUR Le musée Bernard Palissy présente « Terre – Acier » constituée d’oeuvre récente du céramiste contemporain Pascal Lacroix. Artiste engagé dans son temps et dans son territoire, il a été marqué par l’histoire de la métallurgie Fuméloise. Féru d’histoire de l’art, de celle des combats ouvriers et de l’imbrication entre les mouvements artistiques et protestataires, il apporte sa pierre à la mémoire locale et universelle.

+33 5 53 40 98 22

