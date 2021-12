Villard-sur-Doron Villard-sur-Doron Savoie, Villard-sur-Doron Exposition Terra Incognita Villard-sur-Doron Villard-sur-Doron Catégories d’évènement: Savoie

Villard-sur-Doron

Exposition Terra Incognita Villard-sur-Doron, 14 février 2021, Villard-sur-Doron. Exposition Terra Incognita Villard-sur-Doron

2021-02-14 15:00:00 – 2021-02-25 19:00:00

Villard-sur-Doron Savoie Villard-sur-Doron Savoie Julien Moulin, artiste franco-américain installé dans le Beaufortain depuis 2020, présente « Terra Incognita ». Cette série de collages numériques mélange fragments de cartes et données géologiques créant ainsi de nouveaux territoires imaginaires colorés. info@lessaisies.com +33 4 79 38 90 30 Villard-sur-Doron

dernière mise à jour : 2021-12-16 par Office de Tourisme des Saisies

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Villard-sur-Doron Autres Lieu Villard-sur-Doron Adresse Ville Villard-sur-Doron lieuville Villard-sur-Doron