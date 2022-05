Exposition : Terra Incognita Bourges, 8 juillet 2022, Bourges.

2022-07-08 – 2022-09-18

L’exposition repose sur un lien tissé entre des sites patrimoniaux de ces trois villes et la culture céramique contemporaine, avec pour fil conducteur la terre, source de vie et d’inspiration depuis la nuit des temps. nAu Centre céramique, les céramistes de l’ACLB explorent la thématique commune avec des créations et des installations originales qui témoignent de la diversité de leurs recherches plastiques.

Une exposition thématique sur trois lieux réunissant pour la première fois 50 artistes de l’Association Céramique La Borne et de la Galerie Capazza.

+33 2 48 24 79 42 http://www.palais-jacques-coeur.fr/

