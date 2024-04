EXPOSITION « TERESA LANCETA, LA MÉMOIRE TISSÉE » Musée d’art moderne de Céret Céret, samedi 18 mai 2024.

EXPOSITION « TERESA LANCETA, LA MÉMOIRE TISSÉE » Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Musée d'art moderne de Céret Entrée libre et gratuite

L’exposition « Teresa Lanceta, la mémoire tissée » est la première monographie en France dédiée à l’une des plus grandes artistes espagnoles. Née à Barcelone en 1951, Teresa Lanceta adopte dès les années 1970 le tissage comme principal moyen d’expression.

La rétrospective du musée d’art moderne de Céret présente un vaste panorama de plus de soixante-dix œuvres dont de nombreuses pièces inédites. Elle retrace le parcours de l’artiste entre textiles, peintures, dessins, céramiques et vidéos au regard de la thématique des mémoires collectives et individuelles.

Musée d'art moderne de Céret 8 boulevard du Maréchal Joffre, 66400 Céret

© 1MiraMadrid – Marta Sánchez © Adagp, Paris 2024