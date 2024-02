Exposition « Tendre Mirages, les légendes persistent là où les certitudes s’estompent » Route de Pont Farcy Tessy-Bocage, vendredi 16 février 2024.

Exposition « Tendre Mirages, les légendes persistent là où les certitudes s’estompent » Route de Pont Farcy Tessy-Bocage Manche

Vendredi

À l’occasion de son exposition d’hiver l’Usine Utopik, avec la complicité de Jonathan Bablon, présente le travail de quatre artistes plasticien.ne.s des Ateliers de la Morinerie une friche artistique basée en Indre et Loire créée sous l’impulsion d’Annie et Xavier Catelas en 2007 Jérémie Bruand, Jeanne Cardinal, Pierre Feller et Raísa Salvador.

”Les véritables paradis sont les paradis qu’on a perdus,” écrivait Marcel Proust*, une méditation sur les notions de perte et de réminiscence, qui résonne dans l’espace d’exposition de l’Usine Utopik. Proust fait ici allusion au pouvoir des récits et à la manière dont les souvenirs et les narrations contribuent à tisser la trame de notre réalité.

L’exposition « Tendres Mirages » présente le travail de quatre artistes visuels des Ateliers de la Morinerie Jérémie Bruand, Jeanne Cardinal, Pierre Feller et Raísa Salvador. Elle met en valeur leur convergence vers l’utilisation des “matières mythologiques”, un alliage de symboles et de récits anciens, ancrés dans nos sociétés contemporaines.

De façons toutes différentes, ces œuvres convoquent l’Histoire et les mythes, elles font surgir des objets qui portent les traces d’existences passées. Dans cette exposition, qui se compose d’approches fictionnelles ou réalistes, les récits persistent quand les certitudes vacillent… Tendres Mirages offre ainsi une plongée dans les strates narratives qui ont façonné et qui façonnent encore aujourd’hui notre réalité collective, invitant les visiteurs à explorer les liens entre des évidences évanouies et les légendes inébranlables ».

*À la recherche du temps perdu.

Texte Jonathan Bablon (extrait de catalogue).

VERNISSAGE le 16 février à 19H en présence des artistes.

Ouverture publique mercredi, samedi et dimanche 14h30 à 18h ou sur rdv.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16

fin : 2024-04-14

Route de Pont Farcy La Minoterie

Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie usineutopik@gmail.com

L’événement Exposition « Tendre Mirages, les légendes persistent là où les certitudes s’estompent » Tessy-Bocage a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Saint-Lô