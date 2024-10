Exposition temporaires les origines de nos peurs Tour de l’honneur, rue pierre curie 33340 Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc, samedi 19 octobre 2024.

Du 19 octobre au 3 novembre, l’exposition “les origines de nos peurs” sera accessible gratuitement au public (1er étage de la Tour de l’Honneur). Photos et vidéos vous expliqueront les origines de nos peurs : arraignées, serpents, chauves-souris, fantômes, clowns, monstres, éléments naturels, etc. Une exposition à découvrir dans un cadre historique qui sera exceptionnelement décoré pour Halloween… n’hésitez pas à nous rendre visite si vous l’osez. D’autres animations seront proposées durant les vacances de la Toussaint : visite nocturne, projection de films, exposition sur les chauves-souris, etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-10-19T11:00:00.000+02:00

Fin : 2024-11-03T17:00:00.000+01:00

amisdelatour@gmail.com 0625776014

Tour de l’honneur, rue pierre curie 33340 Lesparre-Médoc 17 rue Pierre Curie, 33340 lesparre-médoc Lesparre-Médoc 33340 Gironde

