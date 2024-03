Exposition temporaire > « Un été 44, des chevaux dans la bataille » Musée Cobra La Percée Saint-Sébastien-de-Raids, samedi 1 juin 2024.

Exposition temporaire > « Un été 44, des chevaux dans la bataille » Musée Cobra La Percée Saint-Sébastien-de-Raids Manche

Venez découvrir lors d’une exposition de photographie, de documents et d’autres objets unique, les équidés largement utilisés au cour de la bataille de Normandie, l’occupant mais aussi dans les premières heures du Jour J par les paras américains en quête de moyens logistiques. Découvrez également ce qu’a été le martyr de ces chevaux et les réquisitions auprès des fermiers normands tout au long du conflit.

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-11-01 19:00:00

Musée Cobra La Percée 14 Mille Diables

Saint-Sébastien-de-Raids 50190 Manche Normandie

