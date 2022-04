Exposition temporaire “Tranchées” Musée de la Grande Guerre, 14 mai 2022 18:00, Meaux.

Nuit des musées Exposition temporaire “Tranchées” Musée de la Grande Guerre Samedi 14 mai, 18h00

Plus de 300 objets et œuvres, archives et vidéos permettront aux visiteurs de prendre la mesure de cet ouvrage défensif véritable système devenu le symbole tragique de la Grande Guerre.

L’exposition « Tranchées » s’attache ainsi à montrer la réalité et la complexité du « système-tranchées », nom donné par l’historien François Cochet, commissaire de l’exposition, à l’incroyable enchevêtrement de tranchées de plus en plus nombreuses, ramifiées, spécialisées et reliées entre elles. Il s’agit aussi d’expliquer les conséquences de cette organisation sur l’immobilisme stratégique et tactique, sur les modes de combats et sur la vie terrible qu’il impose aux combattants.

Une approche pluridisciplinaire au travers de collections riches et diversifiées expose ce « système-tranchées » : des collections d’armes, des matériaux présents dans les tranchées (poteau, plaque de blindage…), des collections ethnographiques (objets usuels du soldat de la vie militaire, uniformes), des collections d’arts graphiques et beaux-arts (peintures, dessins, estampes et affiches), et des collections photographiques et documentaires (cartes de canevas de tir, carnets de combattants, tirages photographiques…).

_Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture_

Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

Saturday 14 May, 18:00

A new look at one of the major conflicts of the 20th century, the First World War, to better understand today’s world.

Museum of the Great War

La exposición «Trincheras» se dedica así a mostrar la realidad y la complejidad del «sistema-trincheras», nombre dado por el historiador François Cochet, comisario de la exposición, a la increíble maraña de trincheras cada vez más numerosas, Ramificadas, especializadas y conectadas entre sí. Se trata también de explicar las consecuencias de esta organización sobre el inmovilismo estratégico y táctico, sobre los modos de combate y sobre la terrible vida que impone a los combatientes.

Un enfoque pluridisciplinar a través de colecciones ricas y diversificadas expone este «sistema-trincheras»: colecciones de armas, materiales presentes en las trincheras (poste, placa de blindaje…), colecciones etnográficas (objetos usuales del soldado de la vida militar, uniformes), colecciones de artes gráficas y bellas artes (pinturas, dibujos, estampas y carteles), y colecciones fotográficas y documentales (mapas de tiro, cuadernos de combate, impresiones fotográficas…).

Esta exposición es reconocida de interés nacional por el Ministerio de Cultura

Sábado 14 mayo, 18:00

Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux 77100 Meaux Île-de-France