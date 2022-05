Exposition temporaire “Tranchées” Musée de la Grande Guerre, 14 mai 2022, Meaux.

Musée de la Grande Guerre, le samedi 14 mai à 18:00

L’exposition « Tranchées » s’attache ainsi à montrer la réalité et la complexité du « système-tranchées », nom donné par l’historien François Cochet, commissaire de l’exposition, à l’incroyable enchevêtrement de tranchées de plus en plus nombreuses, ramifiées, spécialisées et reliées entre elles. Il s’agit aussi d’expliquer les conséquences de cette organisation sur l’immobilisme stratégique et tactique, sur les modes de combats et sur la vie terrible qu’il impose aux combattants. Une approche pluridisciplinaire au travers de collections riches et diversifiées expose ce « système-tranchées » : des collections d’armes, des matériaux présents dans les tranchées (poteau, plaque de blindage…), des collections ethnographiques (objets usuels du soldat de la vie militaire, uniformes), des collections d’arts graphiques et beaux-arts (peintures, dessins, estampes et affiches), et des collections photographiques et documentaires (cartes de canevas de tir, carnets de combattants, tirages photographiques…). _Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture_

Plus de 300 objets et œuvres, archives et vidéos permettront aux visiteurs de prendre la mesure de cet ouvrage défensif véritable système devenu le symbole tragique de la Grande Guerre.

Musée de la Grande Guerre Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne



