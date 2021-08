Chalon-sur-Saône Espace patrimoine Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Exposition temporaire “secrets d’un cloître” en partenariat avec lNRAP Espace patrimoine Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Exposition temporaire “secrets d’un cloître” en partenariat avec lNRAP Espace patrimoine, 18 septembre 2021, Chalon-sur-Saône. Exposition temporaire “secrets d’un cloître” en partenariat avec lNRAP

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace patrimoine

Le cloître de la cathédrale Saint-Vincent a fait l’objet d’une restauration remarquable. Ces travaux ont également permis la réalisation de fouilles archéologiques dont les résultats sont passionnants ! Venez partager ces découvertes dans le cadre de cette exposition. Sera notamment diffusé le film « Les fouilles archéologiques du cloître de la cathédrale Saint-Vincent – Chalon-sur-Saône 2013-2019 » (durée 25 minutes) au cours duquel l’archéologue Benjamin Saint-Jean-Vitus, en charge de l’opération, vous fera part de ses recherches.

Entrée libre dans le respect des normes sanitaires en vigueur

En partenariat avec l’Institut national en archéologie préventive, découvrez un chantier de fouille passionnant! Espace patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Espace patrimoine Adresse Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Ville Chalon-sur-Saône lieuville Espace patrimoine Chalon-sur-Saône