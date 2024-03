Exposition temporaire Rubén Belloso, La vie au bout des doigts Saint-Quentin, vendredi 17 mai 2024.

Découvrez cette magnifique exposition temporaire au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, du 17 mai au 22 septembre 2024.

Durant ce second semestre 2024 et pour célébrer avec un peu d’avance le 320ème anniversaire de la naissance de Maurice-Quentin de La Tour, le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer accueillera, durant quelques mois, plusieurs œuvres du célèbre pastelliste Rubén Belloso. Un artiste contemporain espagnol de renommée internationale, né à Séville en 1986, qui nous a déjà fait l’honneur d’exposer au musée en 2017.

Etudiant aux beaux-arts à l’université de Séville dans les années 2000-2010, il a, au fil des ans, été récompensé par de nombreux prix universitaires et professionnels. Ses pastels sont portés à un tel niveau de réalisme qu’on pourrait, à s’y méprendre, les confondre avec des photographies.

Pour l’occasion, un document présentant le parcours de l’artiste, sa technique, les coulisses du montage de l’exposition et les œuvres exposées, sera mis en vente à la boutique du musée.

Des portraits époustouflants et déroutants qui prennent vie sous vos yeux…

Tarif d’entrée TP 5€/ TR 2,5€

Horaires d’ouverture du Musée :

– Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

– Le mercredi et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

– Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, dimanche de Pâques, lundi de Pentecôte, 1er et 11 novembre et 25 décembre.

Renseignements au 03.23.06.93.98

Visites guidées de l’exposition :

Dimanche 26 mai à 15h

Samedi 8 juin à 15h

Dimanche 30 juin à 15h

TP 6€/ TR 3€

Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme au 03.23.67.05.00 55 5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-09-22

28 rue Antoine Lécuyer

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France musee.lecuyer@saint-quentin.fr

