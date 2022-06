Exposition temporaire : plume et humour

Exposition temporaire : plume et humour

2022-09-09 – 2022-11-09 Avec Alexis NOUAILHAT, les hermines sourient, les souris s’esclaffent, les chouettes rigolent et les chamois ont la banane ! C’est en tout cas un remède contre la morosité. Et que l’on ne s’y trompe pas. Cette représentation optimiste de la nature ne cède rien à la vérité du terrain. C’est décidément une belle leçon de zoologie que nous

offre Alexis en démontrant par la même occasion que la pédagogie et l'humour « sont deux mots qui vont très bien ensemble ».

