Yvelines

Musée municipal Saint-Germain-en-Laye – Collections Paul et André Vera, le samedi 3 juillet à 19:00

Exposition – « Paul Vera et Louis Abel-Truchet. Belle Epoque et Grande Guerre » Louis Abel-Truchet (1857-1918), peintre et illustrateur, est le premier maître de Paul Vera (1882-1957). Leurs relations réciproques restent durables jusqu’à ce qu’il meure en 1918 à Auxerre, dans la section de camouflage. La mise en valeur du fonds Abel-Truchet de Saint-Germain-en-Laye offre l’occasion de redécouvrir ce peintre de la Belle Epoque et d’apprécier son regard humoristique sur la Grande Guerre.

Entrée libre

Musée municipal Saint-Germain-en-Laye – Collections Paul et André Vera 2 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T21:00:00

