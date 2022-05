Exposition temporaire « Passion maquette » Musée Antoine Brun, 14 mai 2022, Sainte-Consorce.

Musée Antoine Brun, le samedi 14 mai à 18:00

Jacques Forat, membre du club de modélisme naval rhodanien, présente dans cette exposition quelques pièces de sa collection. Passionné de modélisme et notamment du débarquement, Jacques Forat a réalisé de nombreux bateaux et véhicules pour reproduire des scènes de ce moment de l’histoire. L’exposition sera l’occasion de découvrir les techniques de fabrication et la méthode pour reproduire les éléments le plus fidèlement possible. Elle sera aussi une invitation à découvrir les ressorts d’une passion qui anime de nombreux Français. Présence exceptionnelle de M. Jacques Forat durant toute la soirée.

Gratuit

Musée Antoine Brun Centre bourg, 69280 Sainte-Consorce Sainte-Consorce Rhône



