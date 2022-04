Exposition temporaire « Pas si commun, des histoires de noms propres » Musée théâtre Guignol Brindas Catégories d’évènement: Brindas

Rhône

Exposition temporaire « Pas si commun, des histoires de noms propres » Musée théâtre Guignol, 14 mai 2022, Brindas. Exposition temporaire « Pas si commun, des histoires de noms propres »

Musée théâtre Guignol, le samedi 14 mai à 18:00

Guignol – guignol Au fil de son histoire, la célèbre marionnette lyonnaise est devenue un nom commun. Y-a-t-il plus belle reconnaissance pour un personnage de fiction ? Ce parcours-là pourrait sembler banal mais rares sont ceux qui, grâce à leur popularité, ont connu la même trajectoire. Car c’est bien le succès de notre héros à tête de bois qui a permis cette évolution dans notre langage et nous l’a définitivement attaché à notre quotidien. Il n’est toutefois pas le seul à avoir connu cet incroyable destin. Pantalon, Renard, Bécassine, Bidasse, Egérie… sans que nous le sachions toujours, notre langue est peuplée de tous ces héros qui, par la métamorphose d’une langue vivante, ont trouvé des sens et des contextes d’expression renouvelés. L’exposition Pas si commun, des histoires de noms propres propose de parcourir l’histoire et le destin d’une dizaine de personnages qui ont quitté leur œuvre pour enrichir nos mots. L’exposition “Pas si commun, des histoires de noms propres” propose de parcourir l’histoire et le destin d’une dizaine de personnages qui ont quitté leur œuvre pour enrichir nos mots. Musée théâtre Guignol 18 montée de la Bernade, 69126 Brindas Brindas Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brindas, Rhône Autres Lieu Musée théâtre Guignol Adresse 18 montée de la Bernade, 69126 Brindas Ville Brindas lieuville Musée théâtre Guignol Brindas Departement Rhône

Musée théâtre Guignol Brindas Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brindas/

Exposition temporaire « Pas si commun, des histoires de noms propres » Musée théâtre Guignol 2022-05-14 was last modified: by Exposition temporaire « Pas si commun, des histoires de noms propres » Musée théâtre Guignol Musée théâtre Guignol 14 mai 2022 Brindas Musée théâtre Guignol Brindas

Brindas Rhône