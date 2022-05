Exposition temporaire “Parures de la Préhistoire” La Sabline, 14 mai 2022, Lussac-les-Châteaux.

Exposition temporaire “Parures de la Préhistoire”

du samedi 14 mai au dimanche 4 septembre à La Sabline

Tout public / Entrée libre et gratuite. Vernissage le samedi 14 mai à 18h30, suivi de la Nuit des Musées. Coquillages, dents, bois de renne, ivoire de mammouth…. Autant de matières premières pour fabriquer des bijoux préhistoriques. Et tout autant de diversité dans les formes des parures laissés par nos ancêtres. Cette exposition propose de retracer les différentes découvertes locales avec plus d’une centaine d’œuvres des sites de Vienne et de Charente et de les mettre en parallèles des dernières avancées scientifiques en la matière. Une façon de mieux appréhender cet art préhistorique, témoin de bouleversements culturels et reflet de l’invention du symbolique par les peuples du paléolithique supérieur.

La Sabline 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne



