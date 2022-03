Exposition temporaire : Org’ en Briques Marmoutier, 20 mars 2022, Marmoutier.

2022-03-20 – 2022-03-31

Exposition temporaire en Lego

Venez découvrir le monde de l’orgue et de la musique en briques Lego. Petits et grands sont invités à observer les détails des créations : des scènes de concert, des pièces d’opéra, des orgues de différentes tailles dont un orgue à l’échelle 1:1 et bien d’autres surprises !

Le Lego s’expose aussi à l’écran avec la projection de Brickfilms réalisés avec la technique du stop motion (successions de photos pour donner vie à des objets inanimés).

En partenariat avec l’Association Fanabriques, pendant les horaires d’ouverture de Point d’Orgue.

