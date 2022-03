Exposition temporaire “Oléron, une île, des paysages” Musée de l’Île d’Oléron Saint-Pierre-d'Oléron Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Musée de l'Île d'Oléron, le samedi 14 mai

Pour sa nouvelle exposition, le musée de l’île d’Oléron a choisi de mettre à l’honneur les paysages du territoire oléronais à travers une sélection d’une centaine d’œuvres peintes entre le milieu du 19e siècle et les années 60. Ces œuvres, pour la majorité généreusement prêtée par des collectionneurs privés, témoignent de l’incroyable production picturale inspirée par les paysages oléronais. Ces peintures sont d’une extrême diversité tant dans le choix des sujets, que dans celui des supports et des techniques. Les paysages prennent forme sur de la toile la toile, du bois, du carton, du papier ou de la céramique. Ils prennent vie à travers l’encre, l’huile, l’aquarelle, les pastels ou la gouache en fonction du médium de prédilection de leur créateur. Conçue en trois espaces, cette exposition nous plonge dans l’ambiance animée des ports, nous entraîne au cœur des villes et villages et nous laisse rêveurs devant la beauté lumineuse du littoral Un livret-jeux est mis gratuitement à disposition des familles. Visite libre de l’exposition temporaire consacrée à la peinture de paysages oléronais. Musée de l’Île d’Oléron 9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron, Nouvelle-Aquitaine, France Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

2022-05-14

