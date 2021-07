Bourges Musée du Train et des Équipages Militaires Bourges, Cher Exposition temporaire Musée du Train et des Équipages Militaires Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Exposition temporaire du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Train et des Équipages Militaires À l’occasion des commémorations des 30 ans de la guerre du Golfe, mise à l’honneur de l’ensemble des acteurs logistiques qui ont contribué à la réussite de la division française Daguet. Musée du Train et des Équipages Militaires Écoles militaires Avenue Carnot 18000 Bourges Bourges Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

