Exposition temporaire Musée du Papier, 14 mai 2022 19:00, Angoulême.

Florilège de papier

Dans le sillage de plus de 30 années d’acquisitions et d’expositions, le musée vous propose de découvrir ou d’admirer à nouveau des œuvres de papier réalisées par des artistes de renommée mondiale dont les chefs-d’œuvre appartiennent pour l’essentiel aux collections municipales.

Ainsi les trésors du prince de l’origami Éric Joisel voisineront avec les bustes de l’artiste chinois Li Hongbo alors que les personnages du Grand Prix de Rome Cyrille Bartolini côtoieront les œuvres de Bernard Pras, Daniel Mar et Anne-Lise Koehler. D’autres surprises vous attendront tels ces livres d’art et affiches qui vous transporteront sans nul doute dans l’univers fascinant du papier et de ses artistes.

Le Musée du Papier est installé depuis 1988 dans l’ancienne papeterie “Le Nil”. Il pérennise la mémoire industrielle et ouvrière du lieu. Lieu névralgique de la ville, ce site retrouve aujourd’hui son dynamisme dans la valorisation de son patrimoine et le développement culturel.

© Musée du Papier

http://www.angouleme.fr/museep

A raíz de más de 30 años de adquisiciones y exposiciones, el museo le propone descubrir o volver a admirar obras de papel realizadas por artistas de renombre mundial cuyas obras maestras pertenecen en lo esencial a las colecciones municipales.

Así, los tesoros del príncipe del origami Éric Joisel coincidirán con los bustos del artista chino Li Hongbo, mientras que los personajes del Gran Premio de Roma Cyrille Bartolini se codearán con las obras de Bernard Pras, Daniel Mar y Anne-Lise Koehler. Otras sorpresas te esperan como estos libros de arte y carteles que te transportarán sin duda al fascinante mundo del papel y de sus artistas.

Sábado 14 mayo, 19:00

134 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême 16000 Angoulême Nouvelle-Aquitaine