Exposition temporaire ” Mon voyage en Xaintrie”, 1 juin 2022, .

Exposition temporaire ” Mon voyage en Xaintrie”

2022-06-01 – 2022-09-30

Ouvert du mercredi au dimanche en juin et septembre et du mardi au dimanche en juillet et août de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 18H00.

Valérie Dupire, photographe expose ses photos à la Maison du Patrimoine d’Argentat sur Dordogne, du 1er juin au 30 septembre.

Ouvert du mercredi au dimanche en juin et septembre et du mardi au dimanche en juillet et août de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 18H00.

dernière mise à jour : 2022-05-20 par