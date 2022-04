Exposition temporaire “Mon cher canal” La Guerche-sur-l’Aubois, 4 juin 2022, La Guerche-sur-l'Aubois.

Exposition temporaire “Mon cher canal” La Guerche-sur-l’Aubois

2022-06-04 – 2022-06-30

La Guerche-sur-l’Aubois Cher La Guerche-sur-l’Aubois

Les PEP18 et le service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire se sont associés pour proposer aux adolescents de l’Institut Médico-Éducatif de Saint-Amand-Montrond en situation de handicap mental et aux adultes du Relais 18 de Bourges de participer respectivement à un atelier photo et à un atelier de réalisation de film vidéo.

Accompagnés par une photographe et un plasticien vidéaste professionnels, ils ont cheminé le long du canal de Berry pour photographier avec leur propre regard les différents ouvrages patrimoniaux de 10 sites : ponts, écluses, déversoirs, maison des éclusiers, barrages, permettant à chacun de prendre conscience de la notion de patrimoine commun à protéger et préserver.

Exposition photographique conçue par les PEP18 avec le SPI, le Relais et CICLIC

latuilerie@paysloirevaldaubois.fr +33 2 48 74 23 93 https://www.ciap-latuilerie.fr/

