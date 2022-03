Exposition Temporaire – “Mon Cabinet de Curiosités” Mézin Mézin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Mézin

Exposition Temporaire – “Mon Cabinet de Curiosités” Mézin, 15 mai 2022, Mézin. Exposition Temporaire – “Mon Cabinet de Curiosités” Rue du Puits Saint Côme Musée du Liège et du bouchon Mézin

2022-05-15 13:00:00 – 2022-06-16 17:00:00 Rue du Puits Saint Côme Musée du Liège et du bouchon

Mézin Lot-et-Garonne Mon cabinet de curiosités ! Conçu par la Compagnie Ribambelle. Entre onirisme et voyage, les explorateurs vont découvrir un monde merveilleux. Exposition à destination des enfants et des scolaires. Mon cabinet de curiosités ! Conçu par la Compagnie Ribambelle. Entre onirisme et voyage, les explorateurs vont découvrir un monde merveilleux. Exposition à destination des enfants et des scolaires. +33 5 53 65 68 16 Mon cabinet de curiosités ! Conçu par la Compagnie Ribambelle. Entre onirisme et voyage, les explorateurs vont découvrir un monde merveilleux. Exposition à destination des enfants et des scolaires. Rue du Puits Saint Côme Musée du Liège et du bouchon Mézin

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Mézin Autres Lieu Mézin Adresse Rue du Puits Saint Côme Musée du Liège et du bouchon Ville Mézin lieuville Rue du Puits Saint Côme Musée du Liège et du bouchon Mézin Departement Lot-et-Garonne

Mézin Mézin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezin/

Exposition Temporaire – “Mon Cabinet de Curiosités” Mézin 2022-05-15 was last modified: by Exposition Temporaire – “Mon Cabinet de Curiosités” Mézin Mézin 15 mai 2022 Lot-et-Garonne Mézin

Mézin Lot-et-Garonne