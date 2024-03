[Exposition temporaire] Mesurer les records Saint-Nicolas-d’Aliermont, samedi 1 juin 2024.

2024 étant une année olympique, et la France accueillant les Jeux d’été, le musée a choisi cette année une exposition qui évoque les liens étroits entre le sport et la mesure du temps, tant du point de vue social que technique, dans le monde et à Saint-Nicolas d’Aliermont. Le slogan de ces jeux, Ouvrons grand les jeux , se porte particulièrement bien à l’ouverture à tous les domaines de cette compétition historique, qu’ils soient sportifs ou patrimoniaux, ainsi qu’aux initiatives liées dans les territoires.

Le sport est aujourd’hui un phénomène culturel de masse qui véhicule des valeurs sociales de reconnaissance et de succès. Il est entré dans le monde du spectacle et la recherche de la performance ne se fait pas sans difficulté. L’athlète doit chercher l’exploit sportif… alors que l’augmentation permanente de l’effort demandé se rapproche toujours plus des limites naturelles du corps humain.

La compétition, au cœur du sport moderne, est un complexe procédé de mesure, de comptabilité et de classement. Le record en est le point de repère symbolique et omniprésent. Notre société du XXIe siècle est fétichiste du chiffre, de la rationalité, du sujet qui progresse dans ses performances. Cette notion fondamentale de record est au centre des imaginaires sportifs. Jusqu’où l’homme peut-il aller dans son dépassement ? La recherche d’une précision de plus en plus fine dans la mesure du temps va de pair avec cette quête effrénée des records.

L’exposition est accompagnée d’un parcours des 5 sens sportifs et d’un photo-call des champions !

