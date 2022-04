Exposition temporaire – Maurice Matieu – L’ombre et la forme

2022-10-22 – 2022-11-06 Mathématicien au Collège de France Maurice Matieu choisit la peinture à la fin des années 1950 comme moyen d’exprimer son indignation devant les injustices du monde. En 1995 il quitte Paris et installe son atelier dans la Manche à la Rayrie… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

