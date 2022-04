Exposition temporaire – Maurice Matieu – L’ombre et la forme

Exposition temporaire – Maurice Matieu – L’ombre et la forme, 1 septembre 2022, . Exposition temporaire – Maurice Matieu – L’ombre et la forme

2022-09-01 – 2022-09-30 Mathématicien au Collège de France Maurice Matieu choisit la peinture à la fin des années 1950 comme moyen d’exprimer son indignation devant les injustices du monde. En 1995 il quitte Paris et installe son atelier dans la Manche à la Rayrie (Saint-Denis-le-Gast). Il y peint et dessine jusqu’à sa mort en 2017 interrogeant inlassablement les thèmes de la liberté de la démocratie et la question de l’engagement. L’exposition à l’abbaye de Hambye présente une sélection d’environ 25 œuvres réalisées dans la Manche autour de deux thématiques principales : la représentation de l’homme d’une part et la transposition sur le tableau en couleurs et en formes de la combinatoire mathématique d’autre part. Fermé le mardi. Mathématicien au Collège de France Maurice Matieu choisit la peinture à la fin des années 1950 comme moyen d’exprimer son indignation devant les injustices du monde. En 1995 il quitte Paris et installe son atelier dans la Manche à la Rayrie… Mathématicien au Collège de France Maurice Matieu choisit la peinture à la fin des années 1950 comme moyen d’exprimer son indignation devant les injustices du monde. En 1995 il quitte Paris et installe son atelier dans la Manche à la Rayrie (Saint-Denis-le-Gast). Il y peint et dessine jusqu’à sa mort en 2017 interrogeant inlassablement les thèmes de la liberté de la démocratie et la question de l’engagement. L’exposition à l’abbaye de Hambye présente une sélection d’environ 25 œuvres réalisées dans la Manche autour de deux thématiques principales : la représentation de l’homme d’une part et la transposition sur le tableau en couleurs et en formes de la combinatoire mathématique d’autre part. Fermé le mardi. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville