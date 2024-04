Exposition temporaire Magie noire Magie blanche en Normandie au Musée de Vire Square Chanoine-Jean-Héroult Vire Normandie, mercredi 3 avril 2024.

Exposition temporaire Magie noire Magie blanche en Normandie au Musée de Vire Square Chanoine-Jean-Héroult Vire Normandie Calvados

Vendredi

Pour la saison 2024, le musée propose une nouvelle exposition intitulée Magie noire Magie blanche en Normandie !

Penser que l’on peut s’allier à des forces invisibles pour obtenir une faveur ou attirer un malheur, c’est croire en l’efficacité de la magie blanche et de la sorcellerie.

Pendant 30 ans, l’association les Blancs Montagnards a collecté les objets et les pratiques de croyances populaires et ésotériques, en Normandie. Elle met en lumière la diversité et la permanence des expressions de la pensée magique, des rituels des jeteurs de sort aux pratiques des guérisseurs.

Retrouvez l’exposition temporaire toute la saison jusqu’au 3 novembre et son large programme d’animations.

Pour la saison 2024, le musée propose une nouvelle exposition intitulée Magie noire Magie blanche en Normandie !

Penser que l’on peut s’allier à des forces invisibles pour obtenir une faveur ou attirer un malheur, c’est croire en l’efficacité de la magie blanche et de la sorcellerie.

Pendant 30 ans, l’association les Blancs Montagnards a collecté les objets et les pratiques de croyances populaires et ésotériques, en Normandie. Elle met en lumière la diversité et la permanence des expressions de la pensée magique, des rituels des jeteurs de sort aux pratiques des guérisseurs.

Retrouvez l’exposition temporaire toute la saison jusqu’au 3 novembre et son large programme d’animations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 14:00:00

fin : 2024-11-03 18:00:00

Square Chanoine-Jean-Héroult Musée

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie accueilmusee@virenormandie.fr

L’événement Exposition temporaire Magie noire Magie blanche en Normandie au Musée de Vire Vire Normandie a été mis à jour le 2024-03-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie