Exposition temporaire "Mâcon, de l'âge du bronze à l'An Mil" Mâcon

Saône-et-Loire

Exposition temporaire "Mâcon, de l'âge du bronze à l'An Mil" Mâcon, 13 juillet 2022, Mâcon. Rue de la Préfecture Musée des Ursulines

2022-07-13 – 2022-12-31 Rue de la Préfecture Musée des Ursulines

Dans le cadre de la célébration des 20 ans de l'Inrap, une exposition est organisée sur l'évolution de la cité mâconnaise de la période gauloise à l'An Mil. La présentation met en lumière la constitution du fonds archéologique, largement enrichi à partir des années 60, grâce aux fouilles menées en parallèle des chantiers d'aménagement de la ville. La présentation sera enrichie des prêts accordés par le Service Régional de l'Archéologie correspondant aux campagnes de fouilles menées par l'Inrap à Mâcon, rue Tilladet en 2005, sur le site des archives départementales en 2015 et rue Gambetta en 2018.

Catégories d'évènement: Mâcon, Saône-et-Loire
Lieu Mâcon Adresse Rue de la Préfecture Musée des Ursulines

