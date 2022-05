Exposition temporaire : l’Institut du Tabac de Bergerac

2022-05-10 – 2022-12-31 Le Musée du Tabac consacre sa nouvelle exposition temporaire à l’Institut du

Tabac de Bergerac. Créé en 1927 en raison de l’importance de la tabaculture

sur le territoire, l’Institut a constitué pendant longtemps un centre de

recherche majeur en Europe. L’exposition retrace l’histoire de ce site et de ses

missions.

Visite de l’exposition comprise dans le billet d’entrée du musée.

