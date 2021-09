Modane Muséobar (musée de la frontière) Modane, Savoie Exposition temporaire “L’entrée dans la modernité” Muséobar (musée de la frontière) Modane Catégories d’évènement: Modane

Voilà 15 ans que le Museobar a ouvert ses portes au public et recueille des documents liés au singulier passé de la ville devenue frontière en 1860 et gare internationale en 1871. Cette année est aussi celle des 150 ans de l’achèvement du tunnel ferroviaire du Fréjus, c’est donc l’occasion pour le musée de présenter ces nouveaux documents. Une riche iconographie et de surprenantes anecdotes sont présentées sur 21 panneaux. À travers ce portrait de la Belle Époque dans les Alpes, on rencontre les émigrants partant en Amérique, les voyageurs de la malle des Indes, on découvre une pièce de théâtre inspirée par Modane, un président qui passe en revue les troupes alpines, les premières automobiles, les débuts du tourisme, des sports d’hiver… L’entrée dans la modernité à Modane-Fourneaux au débouché du tunnel ferroviaire du Fréjus en 1871. Muséobar (musée de la frontière) 42 rue de la République, 73500 Modane, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Modane Savoie

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

