Exposition temporaire : Le Silence des coquilles – Troisième main MuséoSeine,le musée de la Seine normande Rives-en-Seine

Seine-Maritime

14 mai 2022

MuséoSeine, le musée de la Seine normande, le samedi 14 mai à 18:30

L’exposition proposée par le collectif Dans le sens de barge et les artistes Julia Borderie et Éloïse Le Gallo est issue de plusieurs mois de recherche artistique autour des sous-sols du bassin de la Seine, façonnés par la sédimentation de la vie animale de l’ancienne mer. Ce regard porté sur le fleuve par le duo d’artistes prend corps à travers une série de sculptures, une installation sonore, des films ainsi qu’une sélection d’objets issus des collections du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Visite libre de l’exposition temporaire. MuséoSeine,le musée de la Seine normande Avenue Winston Churchill, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine Caudebec-en-Caux Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T23:59:00

