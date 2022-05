Exposition temporaire: “Le Scandale de la Maison Cubiste-André Mare et le Salon d’Automne 1912”

2022-07-05 – 2022-12-04 Salon d'Automne 1912. André Mare, à la tête d'un collectif d'artistes, expose la façade d'une maison aux lignes droites et géométriques. Conçue comme l'unique porte d'entrée du Salon, la façade donne accès à trois pièces meublées et décorées dans le même style, jugé scandaleux pour l'époque. Surnommée la « Maison Cubiste » ou la « Maison Maresque » par ses détracteurs, elle consacre la notoriété d'André Mare et de ses partenaires, tels que Fernand Léger ou Marie Laurencin

