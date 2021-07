Saint-Germain-en-Laye Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Exposition temporaire « Le préhistorique – Dater, Classer, Exposer au XIXe siècle » Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Exposition temporaire « Le préhistorique – Dater, Classer, Exposer au XIXe siècle »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

La commémoration du bicentenaire de la naissance de Gabriel de Mortillet (Meylan, 29 août 1821- Saint-Germain-en-Laye, 1898) est l’occasion pour le Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de saint-Germain-en-Laye de rendre hommage à l’un des premiers attachés à la conservation du musée (1868-1885) et citoyen saint-germanois, d’apporter un éclairage sur son action fondatrice pour la classification et la chronologie des témoignages archéologiques, et, enfin, d’apprécier son investissement pour un bon fonctionnement du musée.

Entrée libre

Gabriel de Mortillet, attaché à la conservation du Musée impérial de Saint-Germain, ou comment gérer les collections archéologiques d’un musée d’envergure nationale Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

