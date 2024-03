EXPOSITION TEMPORAIRE LE PASSÉ COMME SI VOUS Y ÉTIEZ ? MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac, samedi 1 juin 2024.

Une exposition que vous propose Benoît Clarys, illustrateur, pour vous projeter au plus loin de l’histoire de humanité jusqu’à aujourd’hui.

Depuis plus de 25 ans, Benoît Clarys met son talent de dessinateur et de coloriste au service de la restitution archéologique, de la Préhistoire jusqu’aux Temps Modernes.

Dans cette exposition, une quarantaine de dessins originaux sont présentés aux côtés de ses nombreuses sources d’inspiration (crânes, objets archéologiques, photos…).

Sous son crayon, son pinceau ou son pastel, un mammouth reprend vie, Néandertal rencontre Cro-Magnon, une voie romaine se reconstruit…

Face aux objets et aux documents de travail, le visiteur pourra comparer la source archéologique à son interprétation illustrée, et comprendre l’influence qu’a le dessin sur sa manière de voir le Passé.

/! Pour tout public Accès compris dans le prix du billet d’entrée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-09-29 18:00:00

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@musee-aurignacien.com

