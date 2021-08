Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault, Vienne EXPOSITION TEMPORAIRE Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Modèle unique, la Simca Julien JH1 est la toute première monoplace de course construite par Henri Julien de 1949 à 1951. Installé à Gonfaron dans le Var, disposant de peu de moyens, il utilise la base technique de la SIMCA 5 et pilote lui-même cette voiture et les suivantes de sa construction jusqu’en 1965. Il se fait un nom dans le monde des courses automobiles allant jusqu’à faire courir ses monoplaces en Formule 1. Acquise en 2018 auprès d’Alain Dufresne par Jean-René POPOT, pilote, constructeur, restaurateur et collectionneur, la Simca Julien, quoique complète et en assez bon état, est une « vieillle dame » âgée de 70 ans et n’ayant pas roulé depuis 10 ans. Son actuel propriétaire se lance alors un défi : la restaurer et ensuite la piloter à son tour. Cette restauration exceptionnelle qui est présentée dans cette exposition a été soutenue par la Fondation du Patrimoine et Motul. [Plus d’infos sur le pass sanitaire obligatoire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

Tarifs habituels du musée – Pass sanitaire obligatoire

Le Grand Atelier, Musée d'art et d'industrie vous propose l'exposition : « La monoplace Simca Julien JH1. Une restauration d'exception».

