EXPOSITION TEMPORAIRE | Le Fils naturel. Enfance et adolescence d’Alexandre Dumas fils Villers-Cotterêts, samedi 16 mars 2024.

EXPOSITION TEMPORAIRE | Le Fils naturel. Enfance et adolescence d’Alexandre Dumas fils Villers-Cotterêts Aisne

Qui se cache derrière l’auteur de La Dame aux camélias ?

Cette exposition vous plonge dans les jeunes années de l’un des auteurs majeurs de la littérature française.

Non reconnu par ses parents avant l’âge de six ans, moqué par ses camarades en raison de son statut d’enfant illégitime et sans foyer stable, ses premières années sont parsemées d’embûches.

Ces débuts difficiles ne l’empêcheront cependant pas de suivre les traces de son père.

Du lundi au samedi, de 14h à 17h ; le dimanche de 14h à 18h.

Fermé le mardi, le dernier dimanche du mois et les jours fériés. 3.353.35 3.35 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-06-16 17:00:00

24 Rue Démoustier

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

L’événement EXPOSITION TEMPORAIRE | Le Fils naturel. Enfance et adolescence d’Alexandre Dumas fils Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2024-03-07 par SIM Hauts-de-France OT Retz-en-Valois