Blois Muséum d'Histoire Naturelle Blois, Loir-et-Cher Exposition temporaire – Le blaireau, de l’ombre à la lumière Muséum d’Histoire Naturelle Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Exposition temporaire – Le blaireau, de l’ombre à la lumière Muséum d’Histoire Naturelle, 18 septembre 2021, Blois. Exposition temporaire – Le blaireau, de l’ombre à la lumière

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Muséum d’Histoire Naturelle

Carnivore opportuniste, il trouve toujours de quoi s’alimenter quelle que soit la saison. Venez découvrir sa biologie, sa famille, son mode de vie, son histoire, sa régulation et la littérature où il apparaît. Accusé de transmettre des maladies et de faire des dégâts dans les cultures, il a aussi des défenseurs résolus qui voient en lui un auxiliaire de l’agriculture et un régulateur naturel indispensable à l’équilibre naturel. « Nuisible » pour les uns et «utile» pour les autres, venez vous faire votre propre opinion à son sujet. Muséum d’Histoire Naturelle «Les Jacobins» Rue Anne-de-Bretagne, 41000 Blois Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse «Les Jacobins» Rue Anne-de-Bretagne, 41000 Blois Ville Blois lieuville Muséum d'Histoire Naturelle Blois