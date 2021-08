Exposition temporaire : « Lascaux hors les murs » Musée National de Préhistoire, 18 septembre 2021, Les Eyzies.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée National de Préhistoire

### La grotte de Lascaux a été découverte il y a 80 ans, le 12 septembre 1940. Les animaux peints sont connus de tous. En revanche, l’histoire archéologique de la grotte est méconnue et douloureuse. Au moment de la découverte, plusieurs centaines de vestiges archéologiques gisaient aux pieds des parois ornées. Un grand nombre fut récolté lors des premières explorations, à l’occasion des travaux d’aménagement à la visite touristique (1946-1948) puis au cours de l’installation du système de régénération de l’air (1957-1958). Seul l’espace particulier du Puits a été fouillé en 1949 par Henri Breuil et Séverin Blanc puis en 1960-1961 par André Glory. Hormis la collection Glory bien identifiée et conservée à l’Institut de Paléontologie Humaine dès 1967, les vestiges archéologiques de Lascaux ont été dispersés en de multiples collections réunies par différents intervenants, régisseur, inventeur, guide, conservateur des Monuments historiques, directeur de circonscription préhistorique… Une partie de la collection Glory, que l’on croyait définitivement perdue, a été redécouverte dans des circonstances improbables en 1998. D’autres petites séries émergent de temps en temps. Le Musée national de Préhistoire s’est attaché à rassembler plusieurs séries contenant des vestiges archéologiques, des éléments naturels arrachés à la grotte par les travaux d’aménagement ou des prélèvements destinés à des analyses. Ce sont tous des témoins originaux, à haute valeur scientifique, des fréquentations préhistoriques et d’un état antérieur à l’artificialisation de la grotte. Conservés dans de bonnes conditions, ils peuvent être restaurés si nécessaire, présentés au public et faire l’objet de recherches de diverses natures (archéologie, conservation, etc.). Une sélection de quelques objets inédits sortis des réserves du musée seront ainsi exposés en galerie haute en complément de plusieurs vidéos, d’une exposition virtuelle et d’une application mobile dédiées à cet événement. C’est également l’occasion de présenter les premiers résultats d’un nouveau programme collectif de recherche archéologique obtenus dans le cadre du PCR LAsCO, financé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine (SRA et CRMH) et dirigé par M. Langlais et S. Ducasse (CNRS, laboratoire PACEA). Globalement, ce projet vise à réévaluer le contenu matériel des sols de la célèbre grotte ornée afin d’en proposer une nouvelle contextualisation archéologique. Parmi les objets découverts dans la grotte de Lascaux, des remontages réalisés sur des silex témoignent de la production et de l’utilisation d’outils sur place. C’est notamment le cas pour un éclat impliqué dans le travail du minéral et possiblement dans la gravure des parois. Par ailleurs, la datation au carbone 14 de plusieurs ossements met en évidence une homogénéité chronologique de l’ensemble et suggère l’attribution de Lascaux à des groupes de chasseurs ayant occupé le sud-ouest de la France, il y a 21000 ans. Ces résultats soulignent aussi le fait qu’à part la réalisation des peintures et gravures des parois, d’autres activités ont été menées dans la cavité par des chasseurs préhistoriques, relativisant ainsi la notion stricte de sanctuaire. Commissaires de l’exposition : Catherine Cretin, Conservatrice du patrimoine, Musée national de Préhistoire Mathieu Langlais et Sylvain Ducasse, chargés de recherche au CNRS, UMR 5199 – PACEA, responsables du programme LAsCO

Musée National de Préhistoire 1 rue du Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies



